Sky: Szczesny interessa al Monza

Ilcontinua a sognare in grande. Dopo aver sfiorato l'Europa nella scorsa stagione in Serie A e aver disputato una solida annata, la squadra di Adriano Galliani punta a rinforzare ulteriormente la rosa. L'ultimo nome che circola con insistenza negli ambienti calcistici è quello di Wojciech, il portiere polacco attualmente in forza allaSecondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage di Szczesny. Il portiere, che ha espresso il desiderio di restare in Italia, potrebbe essere affascinato dall'idea di unirsi al progetto ambizioso del club brianzolo. Dopo diversi anni ad altissimi livelli con la maglia bianconera,potrebbe considerare una nuova sfida in una squadra emergente come il Monza.Per il Monza, l'acquisto di Szczesny rappresenterebbe un colpo di mercato di grande rilievo. Il club, che ha già dimostrato di voler investire per competere ai massimi livelli, avrebbe così a disposizione un portiere di esperienza internazionale, capace di garantire sicurezza tra i pali e leadership nello spogliatoio.