Adrien Rabiot continua ad essere un argomento di discussione nei piani della Juventus per il futuro. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024, il club bianconero ha già avanzato la sua proposta di rinnovo, ma il centrocampista francese ex Paris Saint-Germain non ha ancora dato una risposta definitiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la decisione del giocatore influenzerà i piani di Cristiano Giuntoli. In caso di rinnovo il dirigente bianconero potrebbe lavorare per portare a Torino un solo centrocampista. In caso di mancato rinnovo interverrà per inserire almeno due centrocampisti in rosa.