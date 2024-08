Nico Gonzalez è l'obiettivo di Giuntoli per rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l'argentino ha espresso il suo malumore alla Fiorentina. Il giocatore vuole assolutamente approdare in bianconero e ha chiesto al club di rispettare la promessa di lasciarlo partire in caso di offerta da un club di Champions League. La situazione però è complicata perché il Genoa non lascia ancora partire Gudmundsson, dato che il Grifone non ha ancora trovato un sostituto.