Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Juventus sta seguendo Nico Gonzalez della Fiorentina. L'esterno classe 1998 ex Argentinos Juniors, che è stato accostato anche all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, potrebbe essere l'alternativa ad un altro obiettivo della Juventus, Karim Adeyemi. Nel caso in cui il club bianconero non dovesse fare l'affondo per l'esterno d'attacco del Borussia Dortmund allora potrebbe andare forte sull'argentino, che ha vinto l'ultima edizione della Coppa America con la casacca dell'Argentina.