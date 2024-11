Adesso è davvero fatta. Come riferito da Sky, è stato raggiunto un accordo totale tra la. Il tecnico italiano tornerà a sedersi sulla panchina giallorossa dopo le precedenti esperienze dal 2009 al 2011 e la breve parentesi nel 2019. Dopo un colloquio svoltosi in quel di Londra con la famiglia Friedkin, è stata infatti raggiunta un'intesa di massima con l'allenatore romano, il quale siederà sulla panchina giallorossa sino al termine della stagione 2024/25. A lui il compito di risollevare un'annata sin qui tribolata da parte della formazione giallorossa impegnata in tre competizioni, la Serie A, l'Europa League e la Coppa Italia.