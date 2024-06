Allarme rientrato per Nicolò. A due giorni dall'esordio dellaall'Europeo, che avverrà sabato sera contro l'Albania, il centrocampista dellaè infatti tornato ad allenarsi con il gruppo del CT Luciano Spalletti, mettendosi a disposizione in vista dell'imminente impegno in campo. Il classe 2001 si era fermato a inizio settimana per un piccolo problema fisico, che non gli ha dato la possibilità di continuare il lavoro con i compagni. Ora, però, le sue condizioni sono decisamente migliorate, come riportato da Sky Sport.