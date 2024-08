Tarik Muharemovic, calciatore della Juventus Next Gen, ma convocato da Thiago Motta per il ritiro estivo di Herzogenaurach, lascerà la Juve per andare a maturare esperienza sul palcoscenico della Serie B. Muharemovic, secondo quanto riferito da Sky, ha infatti raggiunto un accordo di massima con il Sassuolo per il trasferimento del difensore classe 2003. Sempre secondo quanto riferito da Sky, il calciatore si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo due stagioni trascorse a difendere i colori della Next Gen, dunque, Muharemovic è pronto per avviare una nuova tappa lungo il suo percorso di crescita.