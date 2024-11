Infortunio Morata in allenamento: salta la Juventus?

Brutte notizie perl'attaccante spagnolo infatti ha subito un forte trauma cranico durante l'allenamento dei rossoneri dopo uno scontro di gioco con il compagno Pavlovic.Morata è stato trasportato in ospedale per fare la risonsanza che, come riporta Sky Sport, ha dato esito negativo. Il giocatore come da prassi sarà monitorato ora dopo ora e salterà sicuramente il match contro il Cagliari. Dopo la pausa il Milan affronterà la Juventus nella tredicesima giornata di campionato. Visto che ci sono due settimane nel mezzo, Morata dovrebbe essere regolarmente in campo per il big match.