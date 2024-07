Monza, salta Keylor Navas: il nuovo obiettivo

Un vero e proprio rebus quello che riguarda la porta del Monza. Il club infatti, sembrava aver chiuso per Pierluigi Gollini prima che saltasse tutto. Nella giornata di lunedì, a sorpresa, era spuntato il nome di Keylor Navas, attualmente senza squadra. Erano già in programma le visite ma come riporta Sky Sport, adesso è saltato anche il suo arrivo perché manca l'accordo tra le parti.Il Monza quindi è alla ricerca di un altro portiere ma secondo quanto riferisce Sky, non sarà comunque Szczesny, che era una suggestione di Adriano Galliani. Il club brianzolo infatti sta pensando a Rui Patricio, ex portiere della Roma.