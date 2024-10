Leonardo Bonucci nell'italia U20

Leonardo Bonucci ha preso pochi giorni da il patentino da allenatore UEFA B dopo aver svolto il corso a Coverciano. Ora, stando a quanto riferisce Sky, l'ex difensore della Juventus è pronto ad un ruolo in azzurro. Infatti inizierà il suo percorso in panchina essendo collaboratore tecnico di Bernardo Corradi nell'Italia Under 20.L'ex difensore in carriera ha vestito la maglia azzurra per 121 volte di cui 26 da capitano. Protagonista della vittoria dell'Europeo nel 2021. Ora per Leonardo si apre una nuova carriera in azzurro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui