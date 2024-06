Dopo il colpo messo a segno con l'acquisto di, che ha già svolto le visite mediche ed è in attesa dell'ufficialità come nuovo giocatore bianconero, la Juventus è pronta a rafforzare ulteriormente il centrocampo. L'obiettivo principale per il prossimo acquisto è, giovane talento francese attualmente in forza alLa cifra che la dirigenza bianconera, sotto la guida di Cristiano, è pronta a investire perè diSecondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono tre possibili strutture dell'offerta per raggiungere questa somma: la prima prevede 16 milioni di euro immediati e 4 milioni in bonus; la seconda consiste in 17 milioni di euro come parte fissa e 3 milioni di bonus; la terza opzione è un pagamento di 15 milioni subito e 5 milioni in bonus.La Juventus sta attualmente lavorando alla proposta ufficiale da presentare al Nizza, sperando di concludere positivamente l'operazione. Khephren Thuram, che ha già iniziato la preparazione estiva con il suo club, è visto come un giocatore che può apportare qualità e dinamismo al centrocampo di Thiago Motta.Con l'arrivo di Douglas Luiz e il possibile acquisto di Khephren Thuram, la Juventus dimostra di voler costruire una mediana solida e versatile, capace di competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa. I tifosi bianconeri attendono con impazienza l'evolversi delle trattative, fiduciosi che la squadra possa essere ulteriormente potenziata per la prossima stagione.