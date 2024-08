Negli ultimi giorni, sia lache ilhanno manifestato interesse per il giocatore dell'Atletico Madrid, Samuel Omorodion. Secondo le ultime indiscrezioni, entrambe le squadre italiane hanno richiesto informazioni sul giovane attaccante. La Juventus avrebbe preferito un trasferimento in prestito, ma l'Atletico Madrid ha fatto sapere di non essere disposto a considerare questa formula. Al momento, quindi, l'affare sembra bloccato, con gli spagnoli fermi sulla loro posizione riguardo alla modalità di trasferimento del giocatore. Staremo a vedere se ci saranno dunque ulteriori risvolti in futuro.