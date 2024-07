Secondo quanto riporta Sky Sport, il giovane esterno della, Tommaso, è vicino a un trasferimento in Serie B, con la Cremonese che sembra essere la destinazione più probabile. Barbieri, attualmente in Germania per il ritiro con la squadra, si trova sotto la guida di mister Thiago Motta. Nonostante il periodo di preparazione con la Juventus, il trasferimento alla Cremonese potrebbe offrire al giovane calciatore l'opportunità di acquisire maggiore esperienza e continuità in un campionato competitivo come la Serie B. Il passaggio alla Cremonese rappresenterebbe quindi un'importante tappa nella carriera di Barbieri.