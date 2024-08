Lamostra segnali positivi nella trattativa per Teun. Il club bianconero è fiducioso di poter raggiungere un'intesa definitiva con l'Atalanta nei prossimi giorni. Dopo settimane di negoziati, le parti sembrano avvicinarsi a un accordo per portare il centrocampista olandese a Torino. Koopmeiners, apprezzato per la sua versatilità e capacità di impostazione, è un obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo della Juventus. La dirigenza bianconera spera di chiudere l'affare a breve, assicurandosi un giocatore che potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione in corso, sia in Serie A che nelle competizioni europee. Lo riporta Sky Sport.