Dopo l'infortunio muscolare subito contro il Lipsia in Champions League,non è ancora rientrato in campo. L'argentino ha già saltato la partita contro il Cagliari e sarà assente anche nelle prossime sfide contro Lazio in campionato e Stoccarda in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laspera di avere Nico almeno in panchina per il big match contro l'Inter, anche se il suo ritorno in campo è più probabile per il turno infrasettimanale contro il Parma, quando dovrebbe essere nuovamente a disposizione.