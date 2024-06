Con la conclusione della stagione, lasi concentra sui rinnovi contrattuali. Tra i giocatori in scadenza figura Adrien, da tempo una presenza fondamentale nella squadra bianconera. Il contratto del centrocampista francese giunge a termine il prossimo 30 giugno, e la Juventus ha presentato un'offerta di rinnovo. L'obiettivo è trattenere Rabiot, e pertanto il club ha avanzato una proposta al giocatore e al suo agente, la madre Veronique. Al momento, non vi è stata ancora risposta da parte loro, quindi siamo in attesa di sviluppi sulla trattativa. Lo riporta Sky Sport.