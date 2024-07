Juventus, De Sciglio in uscita: ci sono squadre interessate?

Così come Arthur e Huijsen, anche Mattia De Sciglio non è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro in Germania che si concluderà il 26 luglio con un amichevole. Il difensore ha spiegato che la scelta del club non è legata alle condizioni fisiche del giocatore. Ma chi si sta muovendo su De Sciglio?Come riporta Sky Sport, per la cessione di De Sciglio si lavora sulla pista estera. L'ex Milan è legato alla Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2025. Al momento però non risultano trattative avanzate per il giocatore, che dopo diversi anni alla Juventus, con in mezzo anche una parentesi in prestito in Francia, è destinato a chiudere definitivamente la sua avventura in bianconero.