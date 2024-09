Juve-Napoli, la probabile formazione

Di Gregorio;

Kalulu,

Danilo,

Bremer,

Cambiaso;

Thuram,

Locatelli;

Nico Gonzalez,

Koopmeiners,

Yildiz;

Vlahovic.

Secondo quanto riporta Sky Sport,cambierà la difesa contro il Napoli: Gatti è in dubbio per un fastidio alla caviglia, con Danilo pronto a sostituirlo accanto a Bremer. Sulle fasce ci saranno Kalulu e Cambiaso. A centrocampo, Thuram e Locatelli sono in vantaggio su Douglas Luiz. In attacco, confermate le gerarchie: Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz supporteranno Vlahovic.