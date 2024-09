La Juventus ha completato la cessione dial Porto, con il difensore portoghese che si trasferirà in Portogallo per continuare la sua carriera. Per quanto riguarda Filip, che inizialmente sembrava diretto verso l'Arabia Saudita, le trattative si sono orientate verso la Turchia. La stessa situazione riguarda Arthur, il cui futuro resta incerto ma potrebbe concretizzarsi con un trasferimento in uno dei club turchi. La Juventus continua a lavorare per definire le destinazioni finali di, con la Turchia che emerge come una possibile destinazione per entrambi i giocatori. Lo riporta Sky Sport.