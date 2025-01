Juventus, le ultime su Antonio Silva

Laè alla ricerca di un difensore per la sessione invernale di calciomercato, complici chiaramente gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal che hanno terminato anzitempo la loro stagione. Un nome che particolarmente piace in casa Juventus è quello didel Benfica. Come riferisce Sky domani sarà una giornata chiave per il difensore.Domani infatti il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, incontrerà il Benfica per capire la fattibilità dell'affare. Quindi ci saranno evoluzioni sulla situazione di calciomercato.