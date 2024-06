Juventus, salta l'arrivo di Calafiori?

Come sappiamo, la Juventus ha messo da tempo nel mirino Riccardo Calafiori per rinforzare la difesa. Il giocatore del Bologna è una delle richieste di Thiago Motta, che ha avuto proprio a Bologna nella scorsa stagione. Del suo futuro ne parla Sky Sport.Calafiori rappresenta per il Bologna un gioiello. La Juve è in difficoltà nell’approcciare il Bologna e cercare di prendere il giocatore a condizioni che pensava diverse. Il muro del Bologna è molto alto e la Juve deve concretizzare le uscite, come viene riportato. Anche nei giorni scorsi, Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù, ha ribadito l'intenzione di non volere cedere Calafiori.