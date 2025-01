Sky - Juventus-Danso: contatti nella notte. C'è una novità

AFP via Getty Images

Secondo Sky Sport, lae ilstanno proseguendo le trattative per il trasferimento di Kevin, con i contatti intensificatisi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio. L’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, poiché il club francese non ha ancora dato il via libera. La Juventus punta a inserire un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. I bianconeri sperano di chiudere l’operazione entro venerdì 31 gennaio, soprattutto dopo che il Rennes ha virato su Brassier per rinforzare la difesa.