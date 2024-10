Secondo quanto riportato da Sky Sport,e Juansaranno gli ultimi due giocatori dellaa rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali. Entrambi torneranno alla Continassa, il centro di allenamento della squadra, solo nella giornata di giovedì. Questo significa che avranno a disposizione un solo allenamento per prepararsi in vista della partita contro la Lazio, in programma per il weekend. La situazione potrebbe rappresentare una sfida per l'allenatore, che dovrà valutare la condizione fisica dei due giocatori dopo il rientro, considerando il loro poco tempo per recuperare e reintegrarsi con la squadra.