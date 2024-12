Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha fornito aggiornamenti importanti sulle condizioni di Nicolò: "Una notizia che stiamo seguendo con attenzione, ma che è fondamentale per la, vista la lunga lista di assenti in queste settimane. Savona sta mostrando netti miglioramenti e potrebbe essere una sorpresa tra i convocati per le prossime partite. Un suo rientro sarebbe particolarmente importante, considerando che la Juventus, in difesa, ha dovuto schierare sempre gli stessi giocatori a causa delle numerose assenze. La sua presenza potrebbe dare un importante contributo al reparto arretrato".