Secondo quanto riferito da Sky, potrebbe già concludersi l'avventura di Leonardo Spinazzola al Napoli. L'ex esterno della Juventus, arrivato in estate alla corte di Antonio Conte, potrebbe salutare gli azzurri dopo una manciata di mesi. Spinazzola, infatti, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e dopo un confronto con Antonio Conte la possibilità che il classe 1993 lascia il capoluogo campano è concreta. Per sostituirlo, il Napoli starebbe pensando all'arrivo di Cristiano Biraghi, a sua volta finito ai margini nella Fiorentina di Palladino.