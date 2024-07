Greenwood, si inserisce il Napoli: la situazione

Futuro ancora da definire per Greenwood. Il Marsiglia ha ancora il pallino in mano, avendo già raggiunto l'accordo con il Manchester United per l'acquisto di Greenwood a 31,6 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore, però, si è preso alcuni giorni di tempo (fino a lunedì) per riflettere sul suo futuro e decidere il da farsi.Negli ultimi giorni, scrive Sky Sport, si è quindi inserito il Napoli, che segue il giocatore da tempo. Manna vuole inserire un giocatore offensivo in più in squadra per rinforzare l'attacco di Conte ma prima deve completare un'uscita o almeno impostarla. L'opzione Lazio, che era interessata al giocatore, sta invece perdendo quota. Greenwood era nei radar anche della Juve che poi ha deciso di puntare su altri profili.