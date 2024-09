Genoa-Juventus, incendio in Sala Var: si gioca

Allarme, fortunatamente rientrato, a poco meno di due ore dal calcio d'inizio di Genoa-Juventus. Si è infatti verificato un incendio nella sala VAR dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Un imprevisto che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Marassi: sarebbe infatti esplosa la batteria che alimenta il VAR, come riferisce Sky Sport. Naturalmente l'incendio non sarebbe di natura dolosa e la sfida si giocherà senza alcun tipo di ripercussione. Il calcio d'inizio della sfida non subirà infatti alcun tipo di ritardo e la gara si disputerà regolarmente.Come ribadito da Sky la sfida delle 18 che vedrà protagonista la squadra di Thiago Motta contro i rossoblù nonostante l'incendio non è a rischio rinvio. Si pensava inizialmente che la partita potesse essere posticipata a causa dell'insorgere di questo inaspettato ostacolo, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e successivamente quello degli addetti all'impianto ha permesso di risolvere la situazione in tempo utile per il calcio d'inizio del match che, come sappiamo, si disputerà a porte chiuse dopo gli scontri che sono avvenuti tra le tifoserie di Genoa e Samp prima del derby di Coppa Italia.





