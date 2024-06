Futuro Federico Chiesa, la volontà del giocatore

Nel corso di questa settimana l'agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, incontrerà la Roma. Il classe '97 e il suo entourage vorrebbero però aspettare la fine degli Europei prima di decidere il futuro, riferisce Sky Sport.Come già rivelato, Chiesa al momento non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus e in estate potrebbe anche essere ceduto dal club bianconero. Per il futuro, però, si aspetterà la fine di Euro 2024. Chiesa vuole infatti rimanere concentrato su questo importante torneo per fare bene con la maglia Azzurra, si legge.