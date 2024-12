Buone notizie per Edoardodopo la paura della giornata di ieri, in cui il giocatore della Fiorentina, durante la partita contro l'Inter, si è accasciato a terra per un malore improvviso. Bove è stato portato immediatamente in ospedale dove ha ripreso a respirare autonomamente e ripreso conoscenza. Bove, da quanto riporta Sky Sport, ha riposato bene nel corso della notte, che ha trascorso in ospedale dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. Attualmente è sveglio e lucido, risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici. In giornata sono previsti esami per il ragazzo.