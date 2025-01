Ilè stato informato del serio interesse dellaper Ronald, il difensore centrale uruguaiano classe 1999. L’interesse del club bianconero è concreto e i contatti tra le parti sono già in corso. La Juventus considera Araújo un rinforzo strategico per il reparto arretrato e sta sondando la fattibilità dell’operazione. Dal canto suo, il Barcellona potrebbe prendere in considerazione una cessione immediata, dato che un rinnovo del contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2026, sembra poco probabile. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime ore, con la Juventus pronta a cogliere questa opportunità di mercato.