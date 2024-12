Come riportato da Sky Sport, ilsta intensificando il pressing su, difensore brasiliano e capitano della, il cui futuro appare sempre più incerto. Il club partenopeo, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, sembra determinato a portare a termine l’operazione già nella finestra di mercato di gennaio. Dal canto suo, Danilo avrebbe già manifestato un’apertura al direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna, segno che il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La trattativa è in pieno sviluppo, e il Napoli è pronto a fare sul serio per assicurarsi un giocatore di esperienza e carisma, ideale per rinforzare la difesa.