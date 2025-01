Il Barcellona potrebbe complicare i piani del Milan nella corsa a Marcus, attaccante inglese del Manchester United, seguito con interesse anche dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky, se il presidente blaugrana Joan Laporta riuscisse a chiudere l'operazione per Rashford, i rossoneri si concentrerebbero su Randal Kolo Muani, aprendo un ulteriore duello di mercato con la Juventus per assicurarsi l'attaccante francese.Staremo dunque a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi da qui alla fine del mercato. Di fatto, però, Rashford è un nome da tenere assolutamente in considerazione.