L'incontro tra Ramadani e la Roma

La notizia di un possibile trasferimento di Federicoallaha acceso le speranze dei tifosi giallorossi. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, c'è stato un incontro tra l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, e i dirigenti della Roma per discutere dell'eventuale trasferimento del giocatore. Anche se al momento non c'è una trattativa ufficiale in corso con la Juventus, l'interesse della Roma è concreto e la possibilità di vedere Chiesa nella capitale rimane aperta.Fali, agente di Federico, ha manifestato dunque la fattibilità dell'operazione. Ramadani ha mostrato interesse verso l'opzione Roma, suggerendo che ci sono margini per lavorare su questo trasferimento. Tuttavia, sia Chiesa che la Juventus sembrano voler attendere la vetrina dell'Europeo prima di prendere decisioni definitive.Federico Chiesa, reduce da una stagione con alti e bassi, vuole sfruttare l'Europeo come occasione per mettersi in mostra e aumentare il proprio valore di mercato. La Juventus, dal canto suo, condivide questa strategia, preferendo aspettare l'estate per valutare meglio le opportunità di cessione o di trattenere il giocatore.