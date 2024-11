Allegri alla Roma? Le ultime

Sono ore decisive per capire chi sarà il sostituto diIl club giallorosso ha esonerato il tecnico dopo la sconfitta con il Bologna e aumenta l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore. Tra i tanti nomi che circolano c'è anche quello dCome riferisce Sky Sport, la dirigenza della Roma sta valutando le tante opzioni possibili, con intermediari ed agenti che stanno proponendo alcuni nomi. Per quanto riguarda Allegri, al momento non ci sarebbe stata una richiesta diretta da parte del club. Ci sarebbe poi da capire la posizione dell'ex tecnico della Juventus sull'accettare la destinazione.