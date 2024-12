Milanera stato uno dei primi nomi valutati dalla Juventus per rafforzare la difesa, ma l'affondo della società bianconera non si è mai concretizzato. Nonostante l'interesse iniziale, il difensore slovacco, ex Inter, non ha convinto Thiago Motta per via delle sue caratteristiche. Il tecnico bianconero ha preferito non proseguire con la trattativa, ritenendo che Skriniar non fosse il profilo ideale per il suo progetto.Nel frattempo, Skriniar ha preso una decisione, e la sua carriera proseguirà al Galatasaray, con il club turco che ha fatto un'offerta concreta per acquisirlo. Il trasferimento del difensore al Galatasaray segna dunque la fine dell'interesse della Juventus, che dovrà continuare a monitorare altre opzioni per rinforzare la propria difesa.