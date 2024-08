Juve, occasione Skriniar? Cosa filtra

Occhi aperti sulle possibili occasioni in questi ultimi giorni di mercato. Anche in casa, dove potrebbe farsi largo un'ipotesi interessante per la difesa. Si tratta di, in merito al quale è appena emersa una notizia abbastanza clamorosa: Luis Enrique lo ha "fatto fuori", non convocandolo per il match contro il Montpellier di questa sera e mettendolo ai margini del progetto tecnico delA rendere complicate le trattative - con i bianconeri come con altri club - è l'attuale stipendio dello slovacco, che sfiora i 10 milioni di euro. Ma non è da escludere - stando a Calciomercato.com - che si possa studiare un prestito con diritto di riscatto, con il PSG a contribuire al pagamento dell'ingaggio. Skriniar, che durante gli Europei non aveva chiuso alla possibilità di un ritorno in Serie A dopo l'esperienza all'Inter, può essere un'idea anche per Everton e Brighton.





