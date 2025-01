Skriniar ha deciso il suo futuro: accordo raggiunto, via dal PSG a gennaio

AFP via Getty Images

Il tormentone relativo al futuro di Milan Skriniar si è definitivamente risolto. Il difensore slovacco, come riportato da Fabrizio Romano, ha ormai deciso il proprio futuro che, evidentemente, non sarà più al PSG.Skriniar ha infatti raggiunto un accordo totale con il Fenerbahce e si prepara a volare in Turchia per iniziare una nuova avventura nella Super Lig turca agli ordini di José Mourinho. L'ex difensore dell'Inter era stato, in più di un'occasione, accostato prima alla Juventus dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, e successivamente al Napoli.

Il Fenerbahce sembrava ormai ad un passo da Pavlovic, in uscita dal Milan, ma il difensore rossonero non ha dato il via libera al trasferimento. Da qui la virata su Skriniar e l'accordo prontamente raggiunto.