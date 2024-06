Simone, ex giocatore delladal 2010 al 2015, ha rilasciato delle dichiarazioni su Federicoin occasione dell'evento Padel Football moments, evento di beneficenza il cui ricavato andrà alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro. Di seguito le dichiarazione dell'ex esterno bianconero.- "Chiesa sta giocando in una posizione che non ama, perché secondo me preferisce a giocare a sinistra. Questo non è un fattore da poco, perché si sta adattando. Per la nazionale, però, si gioca pure in porta. È un grande giocatore. Ci aspettiamo che ci possa portare grandi risultati”.