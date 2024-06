Simone Pepe, le parole sulla Juventus e Antonio Conte

Simone Pepe, presente all'evento Vialli e Mauro Golf Cup, ha parlato della stagione della Juventus, degli scenari futuri e di Antonio Conte."Ricordo fantastico, il primo a parlami di Gianluca Vialli fu Antonio Conte. Mi disse "Avevo un grande capitano, un grande leader"."Lo vedo bene, conosco la sua preparazione, il suo modo di lavorare, sono sicuro che farà bene. Quando è partito, è arrivato alla Juve che non vinceva da tempo e ha vinto, uguale al Chelsea e all'Inter, può fare tutto. Il segreto? La preparazione, ti prepara fisicamente, mentalmente. E' una cosa straordinaria""Mi aspetto che la Juve torni a fare quello che ha sempre fatto, a lottare per vincere come è sempre stato, lo dice la storia. Mi aspetto e mi auguro che sia così.""Troppo bene la prima parte, troppo male la seconda, è mancato un po' di equilibrio.""Valutazioni che andranno fatte. Ci sono gli umori dei giocatori, delle società, degli allenatori, per ora è fanta mercato"