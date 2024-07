Le parole di AndriyFINALE MANCHESTER - "Manchester fu un'emozione incredibile, ancora ora sorrido tanto perché è una cosa che ti capita una volta".I DIFENSORI PIU' DIFFICILI - Per completare la sua Top 5 dei difensori più ostici affrontati in carriera, Andriy nomina altri campionissimi degli anni Duemila: "Jaap Stam, un altro giocatore molto forte, intelligente, aveva forza fisica, era un giocatore molto intelligente. John Terry, Thuram e Zanetti, deve esserci per forza".TOP 5 - Il cuore diviso tra Milan e Dynamo Kiev, i compagni di squadra delle notti più gloriose e il suo grande maestro, di calcio e di vita: nella Top 5 di Sheva soltanto autentiche leggende. "Il miglior portiere con cui ho giocato? Dida. Difensore Paolo Maldini, centrocampista Andrea Pirlo. Attaccante? Ho giocato con Ricky Kakà, diciamo cosi non un attaccante ma un giocatore d'attacco. Miglior allenatore? Lobanovskyi".CALCIATORE IDEALE - "Piede destro di Francesco Totti, piede sinistro di Messi, colpo di testa di Cristiano Ronaldo, velocità di Mbappé, dribbling di Ronaldo Il Fenomeno, potenza fisica di Didier Drogba".