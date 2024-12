È bastato un goal al 56' del solitoalper scardinare la difesa dele conquistare tre punti importanti, dopo il pareggio della giornata precedente contro il Genoa. 1-0 il risultato finale del match di questa sera allo stadio Bentegodi, che porta la squadra rossonera al settimo posto della classifica di campionato a -2 dalla, che domenica affronterà il Monza in trasferta. La vetta, momentaneamente occupata dall'Atalanta, resta comunque distante 11 punti per la formazione di Paulo Fonseca, che ha aperto la 17^ giornata di Serie A battendo appunto il Verona, per cui la situazione si sta facendo complicata nella lotta per la salvezza con squadre come Venezia, Monza, Cagliari, Como e Parma (che chiaramente devono ancora giocare).