Quale sarà la partita in chiaro su DAZN del turno infrasettimanale?

Grande novità per quanto riguarda il campionato die, in particolare, il turno infrasettimanale che si disputerà nelle serate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. DAZN ha infatti comunicato che trasmetterà in chiaro una delle partite della decima giornata. Anche i non abbonati, dunque, potranno semplicemente accedere al portale di DAZN e seguire il match in diretta senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.DAZN trasmetterà in diretta streaming gratuita la sfida di San Siro, di martedì 29 ottobre, tra Milan e Napoli. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45