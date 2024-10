La classifica della Serie A aggiornata (29 ottobre)

Napoli 25*

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Verona 9*

Cagliari 9*

Parma 8

Monza 8

Lecce 8*

Genoa 6

Venezia 5

Il campionato diè giunto alla decima giornata che, per la prima e unica volta nel corso dell'annata 2024/25, si disputa in turno infrasettimanale. Dopo le prime partite giocate negli anticipi del martedì, il programma proseguirà con un'altra due giorni di partite. Di seguito andiamo a scoprire la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.* una partita in meno