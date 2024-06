Prosegue la lunga serie di amichevoli internazionali che anticipano l'inizio dell'Europeo. Questo pomeriggio, la Serbia diè scesa in campo, affrontando e vincendo nettamente contro la Svezia. L'attaccante della Juventus,, ha avuto diverse buone occasioni ma non è riuscito a segnare, venendo sostituito al 79' da Samardzic., invece, è entrato nella ripresa e ha contribuito significativamente alla vittoria della sua squadra, registrando un assist grazie a una carambola. Queste partite di preparazione stanno fornendo ai giocatori un'importante opportunità di affinare la forma fisica e tattica in vista del torneo.