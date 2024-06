Serbia, il messaggio di Vlahovic

Non si abbatte Dusan Vlahovic dopo l'esordio contro l'Inghilterra ad Euro2024. La Serbia esce sconfitta per 1-0, decisivo il gol di Jude Bellingham nel primo tempo. La prestazione dell'attaccante della Juventus è stata a due volti. Molto negativo il primo tempo, meglio nella ripresa.Vlahovic ha commentato la prestazione della squadra e lanciato un messaggio sui social: "Orgoglioso di indossare questa maglia e far parte di questo fantastico gruppo. Un grande grazie a tutti i fan che ci sostengono da casa e a tutti quelli che sono venuti a sostenerci stasera. Sono onorato di essere qui, andiamo avanti, coraggiosi".