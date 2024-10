Inter-Juventus, il commento di Pecci

Eraldointervenuto a La Domenica Sportiva ha commentato la sfida di San Siro domenica scorsa contro l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole:"Zielinski ha fatto bene e segnare quei due rigori è stato più difficile di fare i due gol che ha fatto Yildiz che ora è l’eroe della partita. Se prendi quattro gol i problemi ci sono, l’Inter poteva chiuderla ma se durava altri dieci minuti la vinceva la Juventus, perché era in fiducia e l’Inter stava faticando e con i sostituiti non è forte come con i titolari".