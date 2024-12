Come scrive Calciomercato.com, se la scelta dipendesse solo dall'agente Kia Joorabchiansarebbe in procinto di indossare la maglia della, magari già a gennaio, dopo la promessa a Cristiano Giuntoli di un canale diretto e preferenziale da percorrere al più presto possibile. Il problema, ora, è che la fiducia del nuovo tecnico delRuben Amorim nei confronti dell'olandese rischia di cambiare tutto. Anche perché, per carattere, l'attaccante ex Bologna ha bisogno proprio di fiducia per rendere al meglio, la stessa che gli aveva dato Thiago Motta che ora lo vuole fortemente con lui anche in bianconero. Un desiderio che oggi appare più difficile da realizzare.