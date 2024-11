Gli infortuni di Schick

Se l'obiettivo è quello di sostituire un giocatore infortunato (Arek Milik) e allo stesso tempo garantire un'alternativa a un compagno che rischia di fermarsi proprio perché eccessivamente spremuto (Dusan Vlahovic), una delle prime cose da valutare nella ricerca di un possibile rinforzo è la tenuta fisica, per quanto ovviamente nessun dato relativo a ciò che è stato può offrire certezze su ciò che sarà (si veda Gleison Bremer). E da questo punto di vista ultimo nome in ordine di tempo accostato alla, non sembra dare garanzie assolute, almeno guardando al recente passato (e dimenticando quel presunto "intoppo" che nel 2017 fece saltare proprio il suo trasferimento in bianconero, dovuto secondo il suo agente a un "affaticamento al cuore da stress").Se la scorsa stagione, che lo ha visto assoluto protagonista con il sorprendente, è stata infatti positiva per lui, che ha saltato "solo" 7 partite tra club e Nazionale per un infortunio al polpaccio tra ottobre e novembre, non si può dire lo stesso di quella precedente: nel 2022-23 l'attaccante ceco è stato costretto a rimanere ai box per benin totale perdendo 45 gare, a causa di un problema agli adduttori che, presentatosi in forma lieve a ottobre, lo ha poi completamente bloccato da novembre a febbraio e di nuovo da marzo fino a ottobre.Complicata anche la stagione 2021-22, sempre al Leverkusen: per Schick 118 giorni di stop, prima per la rottura dei legamenti della caviglia - che ha richiesto un lungo recupero -, poi per un problema muscolare e, infine, per un'operazione all'inguine che lo ha tenuto fermo da maggio a luglio. La situazione generale, come dicevamo, è migliorata lo scorso anno, quando il classe 1995 è riuscito finalmente ad avere un po' di continuità collezionando 13 presenze con 13 goal e 3 assist in tutte le competizioni. Schick è stato sempre disponibile anche in questa prima parte di stagione, quando però, quasi paradossalmente, ha trovato meno spazio iniziando a scatenare le voci di mercato.