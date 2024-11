Patrikha brillato nel recente match contro l'Heidenheim in Bundesliga, mettendo a segno una straordinaria tripletta che ha consolidato il suo status di giocatore di alto livello. La sua prestazione è arrivata in un momento cruciale, dato che il giocatore era recentemente tornato a pieno ritmo dopo alcune difficoltà di adattamento nella squadra di Xabi Alonso.Questa esplosione ha riacceso l'interesse della Juventus, che già nel 2017 era stata vicinissima ad acquistarlo dalla Sampdoria. All'epoca, il trasferimento sfumò per problemi legati alle visite mediche, ma Schick ha continuato a dimostrare il suo valore.