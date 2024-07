In un momento in cui la politica britannica è scossa da uno scandalo legato alle scommesse,, conduttore di "In Onda" su La7, ha menzionato la Juventus e indirettamente il caso di Nicolò Fagioli. Durante l'ultima puntata in onda della trasmissione, Telese ha scherzosamente commentato: "Di solito le scommesse le fanno i giocatori della Juve", mentre l'attenzione pubblica è concentrata su problematiche politiche di rilievo.Lo scandalo-scommesse nella politica britannica ha sollevato polemiche e dibattiti riguardo alla condotta dei politici e alla trasparenza delle loro azioni. Le rivelazioni e le accuse hanno attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, mettendo in discussione l'integrità e l'etica nel contesto politico del Regno Unito. Le dichiarazioni di Telese hanno stimolato diverse reazioni sui social.